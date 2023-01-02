دوريات الأمن بحائل تقبض على مواطن بحوزته مواد مخدرة

تواصل – فريق التخرير:

ألقت دوريات الامن بمنطقة حائل القبض على مواطن بحوزته كمية من المخدرات وسلاح ناري.

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المضبوطات التي عثر عليها

والمضبوطات عبارة عن كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، و1963 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر و29 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي وسلاح ناري وطلقات حية في مركبته.

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وأفاد الأمن العام بأنه جرى توقيف المتهم واتخاذ الاجراءات النظامية بحقه وإحالته الى جهة الاختصاص.