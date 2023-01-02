يوفر الجهد والمال.. طالب عمره 12عامًا يبتكر جهازًا لتحليل السكر

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نجح طالب يبلغ من العمر (12 عامًا) في ابتكار جهاز لتحليل السكر مما يوفر الجهد والمال على المريض، حيث يمكن استخدامه في المنزل دون الذهاب إلى المستشفى.

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.جهاز تحليل الدم المنزلي متعدد الاستخدامات

وشارك الطالب إياد محمد السلمي الطالب بالصف الأول المتوسط؛ في معرض الإبداع العلمي (إبداع 2023) لإدارة الموهوبين بتعليم جدة، بمشروعه “جهاز تحليل الدم المنزلي متعدد الاستخدامات”.

وقال إياد، إن الجهاز “يحلل السكر في الدم باستخدام تفاعل مماثل يتم تحفيزه بواسطة إنزيم آخر باستخدام الطريقة الكهروكيميائية، إذ تحتوي شرائط الاختبار على أنبوبة شعرية تقوم بامتصاص كمية الدم مع تحديد الطرق التي تهدف لتطوير أجهزة تحليل السكر لتتمكن من إظهار نتائج التحاليل الأخرى وهو ما تحقق بالفعل”.

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تحديد فصيلة الدم

وأوضح أنه أعد تجارب ناجحة، مثل إضافة تحديد فصيلة الدم لمهمات الجهاز، وجار العمل على إضافة عدد من التحاليل المتعددة وهو ما سيسهم في الاستغناء عن أجهزة تحليل السكر الحالية واستبدالها بهذا الجهاز لشموليته لمعظم التحاليل الأخرى.

ويأمل إياد مستقبلاً ابتكار مشاريع بحثية أخرى تخفف الصعاب على الناس، والمنافسة بها محليًا وعالميًا.