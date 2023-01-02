الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. تأجيل المحاضرة الأولى بجامعة الحدود الشمالية ابتداءً من هذا الموعد
«موانئ»: خدمة ملاحية جديدة تربط ميناء الجبيل التجاري بـ 11 ميناءً عالميًا
«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 42 حالة
الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بـ«الوطني للرقابة على الالتزام البيئي»
تسقى بمياه ملوثة.. «أمانة مكة» تزيل عددًا من المزارع
بالصور.. طوارئ بالمسجد النبوي تزامنًا مع هطول الأمطار

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

يوفر الجهد والمال.. طالب عمره 12عامًا يبتكر جهازًا لتحليل السكر

يوفر الجهد والمال.. طالب عمره 12عامًا يبتكر جهازًا لتحليل السكر

يوفر الجهد والمال.. طالب عمره 12عامًا يبتكر جهازًا لتحليل السكر
١٢:٤٧:١٥ م، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

نجح طالب يبلغ من العمر (12 عامًا) في ابتكار جهاز لتحليل السكر مما يوفر الجهد والمال على المريض، حيث يمكن استخدامه في المنزل دون الذهاب إلى المستشفى.

اقرأ أيضًا:

طبيب يحصل على براءة اختراع لجهاز ينهي معاناة مرضى السكري بعيادات الأسنان (فيديو)

.جهاز تحليل الدم المنزلي متعدد الاستخدامات

وشارك الطالب إياد محمد السلمي الطالب بالصف الأول المتوسط؛ في معرض الإبداع العلمي (إبداع 2023) لإدارة الموهوبين بتعليم جدة، بمشروعه “جهاز تحليل الدم المنزلي متعدد الاستخدامات”.

وقال إياد، إن الجهاز “يحلل السكر في الدم باستخدام تفاعل مماثل يتم تحفيزه بواسطة إنزيم آخر باستخدام الطريقة الكهروكيميائية، إذ تحتوي شرائط الاختبار على أنبوبة شعرية تقوم بامتصاص كمية الدم مع تحديد الطرق التي تهدف لتطوير أجهزة تحليل السكر لتتمكن من إظهار نتائج التحاليل الأخرى وهو ما تحقق بالفعل”.

اقرأ أيضًا:

 وداعاً لوخز الإبر.. جهاز يوضع على الجلد لقياس السكر

تحديد فصيلة الدم

وأوضح أنه أعد تجارب ناجحة، مثل إضافة تحديد فصيلة الدم لمهمات الجهاز، وجار العمل على إضافة عدد من التحاليل المتعددة وهو ما سيسهم في الاستغناء عن أجهزة تحليل السكر الحالية واستبدالها بهذا الجهاز لشموليته لمعظم التحاليل الأخرى.

ويأمل إياد مستقبلاً ابتكار مشاريع بحثية أخرى تخفف الصعاب على الناس، والمنافسة بها محليًا وعالميًا.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية إبداع 2023ـ إدارة الموهوبين بتعليم جدة السعودية اليوم الطالب إياد محمد السلمي جهاز تحليل الدم المنزلي متعدد الاستخدامات معرض الإبداع العلمي

مواد ذات صلة

المزيد
«الشورى» يطالب «الشؤون الإسلامية» بخطة لمواجهة زيادة الزوار والمعتمرين

«الشورى» يطالب «الشؤون الإسلامية» بخطة لمواجهة زيادة الزوار والمعتمرين

٠١:٥٠ م، الخميس، ١٤ يناير ٢٠١٦
«كفاية هياط وإسراف» يرد على مقاطع التبذير

«كفاية هياط وإسراف» يرد على مقاطع التبذير

١٠:٤٨ م، الأثنين، ١٨ يناير ٢٠١٦
مستمر حتى السابعة صباحا.. ضباب على محافظتي ينبع والرايس

مستمر حتى السابعة صباحا.. ضباب على محافظتي ينبع والرايس

٠٥:٣٨ ص، الأربعاء، ٠٦ أبريل ٢٠٢٢
منها تعديل نظام العمل التطوعي.. تعرف على أهم قرارات «الشورى» في الجلسة 13

منها تعديل نظام العمل التطوعي.. تعرف على أهم قرارات «الشورى» في الجلسة 13

٠٣:٢٩ م، الثلاثاء، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *