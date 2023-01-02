عاجل.. الأمير سلطان بن خالد بن فيصل رئيسًا تنفيذيًا للصندوق الصناعي

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أصدر مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، قرارًا بتعيين الأمير سلطان بن خالد بن فيصل، رئيسًا تنفيذيًا للصندوق الصناعي.

وتقدم سموه بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية وأصحاب المعالي والمسؤولين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الصناعي على ثقتهم، سائلًا المولى -عز وجل- التوفيق والسداد في تحقيق تطلعات مجلس إدارة الصندوق والمستهدفات الوطنية.

وكان الأمير سلطان بن خالد بن فيصل، قد شغل منصب النائب الأعلى للرئيس التنفيذي في الصندوق الصناعي، ونائب الرئيس التنفيذي للائتمان، إضافةً إلى عضوية لجنة الائتمان الإدارية ولجنة المخاطر الإدارية واللجنة التنفيذية، كما كان عضوًا في عدد من مجالس الإدارات واللجان منها مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.

وبدأ الأمير سلطان مسيرته المهنية في شركة أرامكو السعودية، ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد، وشهادة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة تكساس التقنية.