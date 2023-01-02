«تجمع المدينة الصحي»: 4 نصائح طبية لهؤلاء المرضى عند نزول الأمطار

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نصح تجمع المدينة المنورة الصحي، مرضى الربو بعدد من النصائح خاصة حال نزول الأمطار.

4 نصائح غالية أثناء هطول الأمطار

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه في ظل الحالة المطرية التي تمر بها مناطق مختلفة من المملكة، فإنه يوجه مرضى الربو أثناء هطول الأمطار بهذه النصائح المهمة:

1 – المطر والهواء من مهيجات الربو لذا احرص على تجنبهم بقدر الإمكان.

2 – عند الاضطرار للخروج احرص على تغطية الرأس والفم والأنف.

3 – اجعل معك دائمًا البخاخ ألإسعافي «موسع الشعب».

4 – احرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفه الطبيب لك.

وأشار تجمع المدينة المنورة الصحي، أنه يجب التوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال:

1 – عدم الاستجابة للبخار الإسعافي.

2 – ازرقاق في الأطراف والشفتين واللسان.

3 – تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس والكلام.

أمطار رعدية على مكة ومعظم مناطق المملكة

في الوقت نفسه، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

«الدفاع المدني» يطالب بالابتعاد عن هذه الأماكن

ودعت مديرية الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل، مطالبة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

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