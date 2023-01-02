ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 193 ريالاً

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واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، اليوم الاثنين، الموافق 2 يناير 2023، وسجل عيار 24 نحو 220.73 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 202.33 ريال.

عيار 21 يسجل 193.14 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 193.14 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 165.55 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 128.76 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 110.36 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6865 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1545 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 220,727 ريال.

أسعار الذهب أمس

ومؤخرا، سجل عيار 24 نحو 220.63 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 202.25 ريال، كما سجل الذهب عيار 21 نحو 193.06 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 165.48 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 128.70 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 110.32 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6862 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1544 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 220,632 ريال.

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