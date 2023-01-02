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«إنجاد»: الإبلاغ عن مفقود قرب أبيار الماشي بمنطقة المدينة
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«إنجاد»: الإبلاغ عن مفقود قرب أبيار الماشي بمنطقة المدينة

«إنجاد»: الإبلاغ عن مفقود قرب أبيار الماشي بمنطقة المدينة

«إنجاد»: الإبلاغ عن مفقود قرب أبيار الماشي بمنطقة المدينة
١٢:٠٤:١٤ م، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير

أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، اليوم الاثنين، انطلاق عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن مفقود بالقرب من أبيار الماشي التابعة لمنطقة المدينة المنورة.

وأضاف في حسابه بـ”تويتر”: نسأل الله السلامة للمفقود وأن يحفظ الأعضاء المشاركين.

13 بلاغًا خلال أسبوع

ومنذ أيام، أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، تلقيه 13 بلاغًا عن مفقودين خلال 7 أيام، وأضاف في حسابه على «تويتر»، أن البلاغات التي تلقاها عن المركبات العالقة في الوحل والرمال خلال الأيام ذاتها وصل إلى 647 بلاغًا.

والخميس، تلقى فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، بلاغًا، حول كرفان تعرض لانقلاب، بحائل، وبعد مرور يومين على الواقعة، واستنفد العالق جميع المحاولات والحلول، اتصل بالفريق لتقديم بلاغ.

3 مراحل لتنفيذ المهمة

وتمكن 13 عنصرًا في فريق إنجاد – بالاستعانة بمركبات مجهزة لمثل هذه المهام – من التدخل الفوري واستعادة الوضعية الطبيعية للكرفان المقلوب، في مهمة استغرقت نحو 6 ساعات متواصلة، ونفذت على 3 مراحل.

وأوضح مقطع فيديو، طريقة تدخل فريق الإنقاذ، وكانت المرحلة الأولى هي تعديل وضعية الكرفان المقلوب، باستخدام الأوناش، من أجل ضمان عدم حدوث أي أضرار.

وشملت المرحلة الثانية، وهي الأكثر صعوبة، محاولة تثبيت الكرفان على وضعه المعتدل، والحيلولة دون تعرضه للانقلاب مرة أخرى، وتهيئته للعبارة.

أما المرحلة الثالثة، حسبما أوضح الفيديو، فكانت تعديل الكرفان ليركب على الإطارات المخصصة له، وتمت بنجاح – ولله الحمد -.

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