المياه الوطنية تعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في مختلف المجالات، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
الوظائف المطلوبة
1 – شريك أعمال رأس المال البشري.
2 – مدير المحاسبة.
3 – رئيس قسم ينبع.
4 – مشرف التشغيل والصيانة.
5 – مشرف التشغيل والصيانة.
6 – مدير إدارة النفايات.
7 – مدير الفروع.
8 – مشرف تحول الشبكة .ES
9 – رئيس قسم تحصيل المساكن.
10 – مهندس تخطيط الطوارئ والطلب.
طريقة التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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وظائف شاغرة لدى شركة المياه الوطنية في عدة مدن