المياه الوطنية تعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

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أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في مختلف المجالات، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

الوظائف المطلوبة

1 – شريك أعمال رأس المال البشري.

2 – مدير المحاسبة.

3 – رئيس قسم ينبع.

4 – مشرف التشغيل والصيانة.

5 – مشرف التشغيل والصيانة.

6 – مدير إدارة النفايات.

7 – مدير الفروع.

8 – مشرف تحول الشبكة .ES

9 – رئيس قسم تحصيل المساكن.

10 – مهندس تخطيط الطوارئ والطلب.

طريقة التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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