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المياه الوطنية تعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن
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المياه الوطنية تعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

المياه الوطنية تعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

المياه الوطنية تعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن
١١:٤٢:٠٥ ص، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في مختلف المجالات، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

الوظائف المطلوبة

1 – شريك أعمال رأس المال البشري.

2 – مدير المحاسبة.

3 – رئيس قسم ينبع.

4 – مشرف التشغيل والصيانة.

5 – مشرف التشغيل والصيانة.

6 – مدير إدارة النفايات.

7 – مدير الفروع.

8 – مشرف تحول الشبكة .ES

9 – رئيس قسم تحصيل المساكن.

10 – مهندس تخطيط الطوارئ والطلب.

طريقة التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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وظائف شاغرة لدى شركة المياه الوطنية في عدة مدن

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