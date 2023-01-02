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4 اضطرابات كبرى في سوق التكنولوجيا خلال 2022

4 اضطرابات كبرى في سوق التكنولوجيا خلال 2022

4 اضطرابات كبرى في سوق التكنولوجيا خلال 2022
١١:٤٠:٠٢ ص، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف موقع “غادجيت” عن 4 اضطرابات في سوق التكنولوجيا حدثت خلال عام 2022، وتعد – بحسب الموقع – الأسوأ على الإطلاق.

1 – انهيار العملات المشفرة

يأتي في مقدمة هذه الاضطرابات بالتأكيد انهيار سوق العملات المشفرة الرئيسة بشكل كبير، حيث تم القضاء على مليارات الدولارات من الصناعة في دقائق.

2 – اضطراب تويتر

غادر آلاف المعلنين منصة تويتر بعد استحواذ إيلون ماسك عليها، وبدأوا يبحثون عن البديل، وتلقت شركة “تويتر” ضربة كبيرة في هذا العام تحديدًا.

3 – اختفاء منصة ستاديا

كانت واحدة من أفضل الأماكن للعب بأقل قدر من المشكلات. وعندما لم يتمكن الكثيرون من الحصول على أحدث إصدار من بلاي ستشين أو إكس بوكس، كانت ستاديا وسيلة مثالية لممارسة الألعاب.

4 – فشل سيارات تويوتا الكهربائية

تعرضت شركة تويوتا وهي عملاق صناعة السيارات في العالم لضربة موجعة، حيث فشلت سيارتها الكهربائية المسماة bZ4X في المنافسة بقوة وضاعت جهود الشركة في تطويرها.

وبجانب المشكلات الأربعة السابقة فإن هناك أمورًا أخرى حدثت في هذا العام، في مقدمتها تراجع إنتاج هواتف آيفون من شركة آبل، فضلاً عن نقص واضح في الشرائح الإلكترونية للكثير من الهواتف وكذلك السيارات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

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الكلمات الدلالية:
أبل أيفون التكنولوجيا تسلا تويتر شركات شركات التكنولوجيا

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