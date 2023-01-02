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بالفيديو.. سيول أبان الأسمر بالنبهانية تتساقط من السماء وتجري بين الصخور

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بالفيديو.. سيول أبان الأسمر بالنبهانية تتساقط من السماء وتجري بين الصخور

بالفيديو.. سيول أبان الأسمر بالنبهانية تتساقط من السماء وتجري بين الصخور

بالفيديو.. سيول أبان الأسمر بالنبهانية تتساقط من السماء وتجري بين الصخور
١١:٢٢:٠٤ ص، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء شتوية وانخفاض في درجات الحرارة، تساقطت كميات غزيرة من الأمطار على منطقة القصيم، حيث جرت سيول أبان الأسمر بالنبهانية.

المياه تساقطت من السماء وتجري بين الصخور

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت الأمطار من السماء وجرت سيولاً متدفقة بين الصخور بالنبهانية في القصيم.

«ديم» واسع النطاق من الرياض وحتى القصيم

وأشار موقع طقس العرب إلى وجود «ديم» واسع النطاق يغطي مساحة واسعة من الرياض حتى القصيم، مع سحب رعدية سيلية تؤثر على منطقة المدينة المنورة.

أمطار رعدية على مكة ومعظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

«الدفاع المدني» يطالب بأخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل، مطالبة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار غزرة القصيم النبهانية حالة الطقس سيول أبان الأسمر

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