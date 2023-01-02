بالفيديو.. تفريغ نفق شارع الأمير ماجد تقاطع شارع فلسطين في جدة

تواصل – فريق التحرير:

بسبب الحالة المطرية القوية وتقلبات الجو وغزارة الأمطار على محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، بدأت فرق الدفاع المدني أعمال تفريغ نفق شارع الأمير ماجد تقاطع شارع فلسطين في جدة.

وأظهر مقطع فيديو متداول، أعمال تفريغ نفق شارع الأمير ماجد تقاطع شارع فلسطين في جدة، التي تقوم بها فرق الدفاع المدني والأجهزة المختصة المنتشرة في الشوارع والطرقات.

تحديث الحركة المرورية في جدة

في الوقت نفسه، أعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة، تحديث الحركة المرورية في مدينة جدة، مبينًا على حسابه في «تويتر»، أنه يتابع الحالة المطرية على محافظة جدة من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، وأنه تقرر اليوم تحديثات فتح وإغلاق الشوارع، على النحو التالي:

1 – إعادة فتح نفق الجامعة.

2 – إعادة فتح نفق الملك عبد الله مع طريق الملك فهد.

وبسبب الحالة المطرية المتوقعة، قررت إدارة تعليم جدة، تعليق الدراسة الحضورية، اليوم، بسبب حالة الطقس، وحرصًا على الطلاب ومنسوبي التعليم.

اليوم الدراسي يستمر عن بعد

وأوضحت إدارة تعليم جدة، عبر «تويتر»، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس «جدة ورابغ وخليص»، مؤكدة أن دوام اليوم الدراسي سيكون عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

أمطار رعدية على مكة ومعظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

«الدفاع المدني» يطالب بالابتعاد عن هذه الأماكن

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبة بالابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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