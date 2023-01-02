28 تعديلاً في لائحة نظام المرافعات أمام المظالم.. تعرف عليها

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كشفت مصادر مطلعة عن صدور موافقة مجلس القضاء الإداري على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام، مشيرة إلى أن التعديلات شملت 28 مادة.

وقالت المصادر لصحيفة “عكاظ”، إن الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري أصدرت تعميمًا إلى رؤساء المحاكم الإدارية يتضمن كافة التعديلات.

الأنظمة الإلكترونية المعتمدة

ووفق المصادر، شملت التعديلات المادة (1 /‏ 3) والتي نصت على أنه: يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونياً، ويكتفى عن التوقيع بوسائل التحقق والاعتماد على أن يتم ذلك خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

كما شملت تعديل المادة (3 /‏ 1): تبلغ الجهات الإدارية بوساطة الوزراء المختصين أو رؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة أو من ينوب عنهم.

وتعديل المادة (3 /‏ 2): يجوز أن يبلغ الموظف في الدعوى التأديبية بوساطة جهة عمله.

التبليغ إلى الهاتف المحمول الموثق

ومن الإضافات في المادة (3 /‏ 3): يعد التبليغ إلى الهاتف المحمول الموثق أو البريد الإلكتروني الموثق صحيحاً ومرتباً لآثاره ما لم يخطر صاحب الشأن ديوان المظالم بتغييره وفق النموذج المعتمد أو من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الديوان لذلك.

ومن الإضافات أيضاً المادة (3 /‏ 6): يعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية متسلماً ما لم يرد إشعار بعدم إمكانية التسليم، أو يثبت المبلغ من الجهة المختصة تسلمه.

وفي المادة (4 /‏ 1): يجب أن يستوفي التبليغ بالوسائل الإلكترونية – بالإضافة إلى بيانات التبليغ الإلكتروني المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية – البيانات الآتية: اسم المدعي أو صاحب الطلب، موضوع التبليغ، اسم المحكمة ومقرها والدائرة ووقت وتاريخ الجلسة.

وشملت التعديلات أيضاً إضافة المادة (4 /‏ 2): يشتمل التبليغ بالوسائل الإلكترونية – بحسب الأحوال – على نسخة أو رابط إلكتروني لصحيفة الدعوى أو الطلب.

كما تم تعديل المادة (5 /‏ 3): يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى البيانات الآتية: جنسية المدعي وبيانات هويته أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، وجنسية من يمثله، وبيانات هويته وتمثيله، رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، للمدعي ومن يمثله.

ومن التعديلات أيضًا المادة (5 /‏ 4): يجب أن يرافق صحيفة الدعوى صورة مما يقوم مقام الهوية بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، صورة من مستند إثبات صفة من يمثل المدعي وترجمة معتمدة للمستندات المحررة بغير اللغة العربية.

وكذلك تعديل المادة (5 /‏ 6): في تطبيق الفقرة (2) من هذه المادة يكتفى بالآتي: تاريخ التظلم، والجهة المتظلم إليها، ونتيجته في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (13 /‏ أ) من نظام ديوان المظالم، وفي دعاوى الإلغاء: رقم القرار المطلوب إلغاؤه وتاريخه – إن وجد – والجهة التي أصدرته وتاريخ العلم به، وكذلك تاريخ التظلم ونتيجته في الدعاوى التي يجب التظلم قبل رفعها.

الامتناع عن التوقيع

شملت التعديلات كذلك المادة (18 /‏ 2): إذا امتنع أحد الحاضرين عن توقيع محضر الجلسة فيثبت ذلك في المحضر.

وتعديل المادة (28 /‏ 4): ذوو الشأن: أطراف الدعوى والمدخلون فيها، ومن أوجب النظام إبلاغهم بالدعوى من الجهات الإدارية.

وإضافة المادة (33 /‏ 2): تكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة 10 أيام.

مع تعديل المادة (35 /‏ 2): تودع صحائف الاعتراض والطلبات بجميع أنواعها لدى إدارة الدعاوى في المحكمة المختصة بحضور المعترض أو مقدم الطلب أو من يمثلهما.

والمادة (35 /‏ 5): يجب أن يبين في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض – بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (27) ـ الآتي: الطلبات التي صدر فيها الحكم المعترض عليه مـع بيان منطوقه وخلاصة أسبابه، وملخص للاعتراض يشتمل على حاصل أسبابه وطلبات المعترض، الرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من دفوع أو أوجه دفاع جوهرية، إذا لم يكن الحكم المعترض عليه قد تضمن الرد عليها.

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