عاجل.. «الدفاع المدني» يُحذر من أمطار غزيرة على المنطقة الشرقية حتى المساء

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنها تحذر من فرصة هطول أمطار غزيرة على المنطقة الشرقية حتى المساء.

تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أنه بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية حتى الساعة 11 مساءً، فإنها تحذر الجميع بضرورة أخذ الحيطة.

الحالة المطرية المتوقعة تشمل هذه المحافظات

وأضافت أنها تحذر من تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية اليوم، تشمل «الأحساء وبقيق وخريص والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، من الساعة الـ 4 عصرًا وحتى الـ 11 مساءً.

«الدفاع المدني» يطالب بالابتعاد عن هذه الأماكن

فيما دعت المديرية إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل، مطالبة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

أمطار رعدية على مكة ومعظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

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