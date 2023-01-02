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لكبار السن.. 4 نصائح طبية لتفادي حكة الجلد
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لكبار السن.. 4 نصائح طبية لتفادي حكة الجلد

لكبار السن.. 4 نصائح طبية لتفادي حكة الجلد

لكبار السن.. 4 نصائح طبية لتفادي حكة الجلد
١٠:٢٤:٣٤ ص، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال الباحث في أمراض الجلد بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، دانييل بولتر، إن اضطرابات الجلد من قبيل الحكة تحصل في عمر الخمسين تقريبًا وربما تتفاقم المشكلة بعد ذلك.

وأضاف أن الحكة تحتاج إلى استشارة الطبيب، لأن خدش الجلد باستمرار يزيد من الالتهاب، وعندئذ، قد يتفاقم الوضع وتسوء صحة الشخص المتقدم في العمر.

الحكة لدى كبار السن

ووفق الطبيب ذاته، تحصل الحكة لدى كبار السن أحيانًا دون وجود مثير خارجي يقتضي حصول تهيج، وذلك بسبب عوامل عدة مثل وجود تراجع أو اضطراب في جهاز المناعة، وفق “سكاي نيوز”.

من جهتها، تنصح خبيرة الأمراض الجلدية في جامعة “يال” الأمريكية، مونا جوهارا، بأربع خطوات مهمة لأجل تقليل الحكة قدر الإمكان لدى كبار السن:

1-الحرص على العناية بالجلد، عن طريق استخدام مستحضرات خالية من المواد المعطرة.

2-تنظيف الجسم والاستحمام بمياه دافئة، والابتعاد عن المياه الساخنة قدر الإمكان.

3-ترطيب الجلد باستمرار عن طريق كريمات طبيعية خالية من المواد المعطرة، والابتعاد عن الزيوت والكريمات السائلة التي تؤدي وظيفتها لمدة قصيرة جدًا.

4-عند الاستحمام، يوصي الخبراء بترك الجلد مبللاً بشكل خفيف، حتى يكون ترطيبه أكثر سهولة.

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