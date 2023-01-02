الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. الأمير سلطان بن خالد بن فيصل رئيسًا تنفيذيًا للصندوق الصناعي
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 193 ريالاً
«تجمع المدينة الصحي»: 4 نصائح طبية لهؤلاء المرضى عند نزول الأمطار
المياه الوطنية تعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن
4 اضطرابات كبرى في سوق التكنولوجيا خلال 2022
بالفيديو.. سيول أبان الأسمر بالنبهانية تتساقط من السماء وتجري بين الصخور

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«الأرصاد»: 83 ملم أعلى كمية أمطار استقبلها ميناء جدة

«الأرصاد»: 83 ملم أعلى كمية أمطار استقبلها ميناء جدة

«الأرصاد»: 83 ملم أعلى كمية أمطار استقبلها ميناء جدة
١٠:٥٩:٢٠ ص، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد أن أعلى كمية أمطار سجلتها محافظة جدة حتى الساعة الـ 9 من مساء أمس الأحد، بلغت 83 ملم على محيط منطقة ميناء جدة الإسلامي، تلاها حي بني مالك بـ 57 ملم، ثم حي الورود بـ 52 ملم.

وأكد حسين بن محمد القحطاني، الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد استمرار الحالة المطرية على منطقة مكة المكرمة وسواحلها حتى اليوم الاثنين.

وأشار إلى أن المركز سيعمل على تحديث بيانات الحالة ويصدر التقارير اللازمة حيالها.

وتشهد محافظة جدة سقوط كميات كبيرة من الأمطار الآن، فيما تم رفع درجة الطوارئ القصوى وتعليق الدراسة الحضورية في المدارس.

سقوط كميات كبيرة من مياه الأمطار على جدة

وبسبب كميات الأمطار الغزيرة المتساقطة على محافظة جدة، جرت السيول حتى ارتفع منسوب مياهها وأغرق معارض السيارات.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مياه السيول التي أغرقت معارض السيارات، حيث تشهد جدة ومحافظات منطقة مكة، تساقط أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة.

اقرأ أيضًا:

تداول هاشتاق «أمطار جدة».. ومواطنون يوثقون «البرق والرعد» (فيديو)

Image

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن الأرصاد السعودية المركز الوطني للأرصاد جدة

مواد ذات صلة

المزيد
الرئيس المصري: سأبحث مع خادم الحرمين حماية مضيق باب المندب

الرئيس المصري: سأبحث مع خادم الحرمين حماية مضيق باب المندب

٠٥:٤٢ م، السبت، ٢٨ فبراير ٢٠١٥
سوريا.. مقتل مستشار عسكري روسي برصاص «قناص»

سوريا.. مقتل مستشار عسكري روسي برصاص «قناص»

١٠:١٠ ص، الأربعاء، ٠٣ مايو ٢٠١٧
الإعلام الدولي: زيارة أوباما للسعودية تهدف لرأب الصدع.. وواشنطن في حاجة للرياض

الإعلام الدولي: زيارة أوباما للسعودية تهدف لرأب الصدع.. وواشنطن في حاجة للرياض

٠٨:١١ م، الأربعاء، ٢٠ أبريل ٢٠١٦
الإنذار المبكر: أمطار متوقعة اليوم وغداً على 7 مناطق

الإنذار المبكر: أمطار متوقعة اليوم وغداً على 7 مناطق

٠٤:٣٤ م، الأحد، ٠٣ أبريل ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *