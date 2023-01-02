«الأرصاد»: 83 ملم أعلى كمية أمطار استقبلها ميناء جدة

تواصل – فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد أن أعلى كمية أمطار سجلتها محافظة جدة حتى الساعة الـ 9 من مساء أمس الأحد، بلغت 83 ملم على محيط منطقة ميناء جدة الإسلامي، تلاها حي بني مالك بـ 57 ملم، ثم حي الورود بـ 52 ملم.

وأكد حسين بن محمد القحطاني، الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد استمرار الحالة المطرية على منطقة مكة المكرمة وسواحلها حتى اليوم الاثنين.

وأشار إلى أن المركز سيعمل على تحديث بيانات الحالة ويصدر التقارير اللازمة حيالها.

وتشهد محافظة جدة سقوط كميات كبيرة من الأمطار الآن، فيما تم رفع درجة الطوارئ القصوى وتعليق الدراسة الحضورية في المدارس.

سقوط كميات كبيرة من مياه الأمطار على جدة

وبسبب كميات الأمطار الغزيرة المتساقطة على محافظة جدة، جرت السيول حتى ارتفع منسوب مياهها وأغرق معارض السيارات.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مياه السيول التي أغرقت معارض السيارات، حيث تشهد جدة ومحافظات منطقة مكة، تساقط أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة.

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