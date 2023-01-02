«الصحة»: إغلاق 194 مؤسسة مخالفة في 2022

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الصحة، أنها كثفت زياراتها الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، حيث نفّذت فِرَق الالتزام بالوزارة 715.866 زيارة رقابية ميدانية وذلك خلال عام 2022م.

194 قرار إغلاق بحق المؤسسات الصحية

وأكدت أنها نفّذت 194 قرار إغلاق بحق المؤسسات الصحية حتى تُصحح المخالفات، وشملت 10 مستشفيات، و135 مجمعًا طبيًا، و9 صيدليات، و40 مؤسسة صحية أخرى، فيما تم تنفيذ 2420 قرار عقوبة صادر بحق الممارسين الصحيين، كما بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية 44.849 مخالفة، منها 3058 للأفراد، و41.791 للمؤسسات الصحية.

رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية

وأوضحت أن جولاتها كانت استمرارًا لجهودها في رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، مؤكدة أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تهدف إلى:

1 – توفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.

2 – رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات، والمجمعات، والصيدليات، والمؤسسات الصحية الأخرى بالاشتراطات الصحية.

3 – التأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بما فيها الالتزام بارتداء الكمامة داخل المؤسسات الصحية، وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الجائحة.

عدد العقوبات الموجهة للمؤسسات الصحية

وأضافت أن عدد العقوبات الموجهة للمؤسسات الصحية بلغ 11.892 عقوبة، منها 1096 رصدت على فئة المستشفيات، و4861 على المجمعات الطبية، و4632 على الصيدليات، و 1303 على المؤسسات الصحية الأخرى.

تعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية

وأشارت إلى أنها تهدف إلى تعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية، من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر برنامج التقييم الذاتي الإلكتروني، حيث تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية ولا تُوقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعية عن عدم استيفاء معيار صحي معين، مع الإيقاف الفوري للممارسة والنشاط الذي يمثل خطرًا على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية، وتُوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات التي رصدتها فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم التي قامت به المؤسسة.

الوزارة تطالب هؤلاء بضرورة الالتزام بالاشتراطات

وأهابت الوزارة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة؛ حفاظًا على صحة وسلامة المرضى، وتفاديًا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة قدرها 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وسحب ترخيص المؤسسة والممارس الصحي، والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين.

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