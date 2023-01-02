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هاشتاق «أمطار المدينة» يتصدر التريند.. وشلالات المياه تنساب من جبل أحد (فيديوهات)
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هاشتاق «أمطار المدينة» يتصدر التريند.. وشلالات المياه تنساب من جبل أحد (فيديوهات)

هاشتاق «أمطار المدينة» يتصدر التريند.. وشلالات المياه تنساب من جبل أحد (فيديوهات)

هاشتاق «أمطار المدينة» يتصدر التريند.. وشلالات المياه تنساب من جبل أحد (فيديوهات)
١٠:٤٣:٠١ ص، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون فيديوهات عديدة لتساقط الأمطار في المدينة المنورة وشوارعها، في الوقت الذي تصدر فيه هاشتاق “أمطار المدينة” التريند في المملكة.

وأظهر مقطع فيديو لحظة انسياب المياه من جبل أحد على شكل شلال جميل.

كما وثقت الفيديوهات غرق شوارع بكاملها بمياه الأمطار التي كانت غزيرة جدًا.

وكان قد تقرر تعليق الدراسة الحضورية، اليوم، في جميع مدارس المدينة المنورة حفاظًا على سلامة الطلاب.

تدفق الشلالات بوادي الدوداء

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول التي أدت إلى تدفق الشلالات بوادي الدوداء جنوب غرب منطقة المدينة.

أمطار غزيرة على المدينة المنورة

وتوقع المركز هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على المدينة المنورة ومحافظات «الحناكية والعلا وخيبر والعيص»، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتساقطًا للبرد، وسيولاً وشبه انعدام في الرؤية.

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