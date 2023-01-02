الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
جمعية «رأفة» بمحافظة بيشة تقدم خدماتها إلى 1498 يتيمًا
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جمعية «رأفة» بمحافظة بيشة تقدم خدماتها إلى 1498 يتيمًا

جمعية «رأفة» بمحافظة بيشة تقدم خدماتها إلى 1498 يتيمًا

جمعية «رأفة» بمحافظة بيشة تقدم خدماتها إلى 1498 يتيمًا
١٠:٤٦:٠٠ ص، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تأسست جمعية “رأفة” لرعاية الأيتام، في محافظة بيشة بمنطقة عسير عام 1433هـ، وتقدم خدماتها إلى 1498 يتيمًا ويتيمة، ينتمون إلى 618 أسرة.

وتقدم الجمعية خدماتها إلى 714 من الأيتام الذكور، و784 من الإناث، كما يعمل بها 11 موظفًا، و31 متطوعًا.

وتقدم الجمعية العديد من خدمات الرعاية في مجالات الغذاء والسكن والنقدية، كما حازت على درع التميز في العمل الخيري من مركز التنمية الاجتماعية عام 1437هـ.

كما تقدم الجمعية للأيتام البرامج والخدمات التعليمية وبرامج التأهيل المهني والبرامج التربوية والترفيهية والمهارية والعناية بالموهوبين.

يشار إلى أن 91.30% من جمعيات رعاية الأيتام في المملكة، بواقع 42 جمعية، تقدم خدمات تنموية ورعوية.

كما أن 34.80%، من الجمعيات تقدم جميع الخدمات الرعوية، فيما تقدم 13% من الجمعيات جميع الخدمات التنموية، بينما تقدم 8.70% خدمات رعوية فقط.

الخدمات الرعوية والتنموية

وتعد خدمات الرعاية للأيتام وأسرهم مجالاً رئيسًا في قطاع الأيتام، حيث تنوعت الخدمات التي تقدمها الجمعيات في هذا الصدد، وتميزت في عدة مواطن منها بالجدة والابتكار.

كما أن الخدمات الرعوية، وإن تأخرت عن الخدمات التنموية، إلا أنها الجسر الموصل والمهيئ لها في العديد من الأحوال، خاصة في الحالات شديدة العوز المالي أو الجسمي.

بينما الخدمات التنموية تستهدف أسرة اليتيم بالتوعية والتثقيف والتمكين والتدريب، كدبلوم تمكين الأمهات، وبرامج الاستشارات الأسرية وغيرها.

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