شاهد.. تساقط أمطار غزيرة على جنوب شقراء ومنطقة الرياض

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء شتوية وانخفاض في درجات الحرارة، تساقطت كميات غزيرة من الأمطار على منطقة الرياض ومحافظاتها خاصة محافظة شقراء.

أمطار غزيرة على القراين جنوب شقراء

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت الأمطار بغزارة على القراين جنوب شقراء، بالتزامن مع تساقط الأمطار على منطقة الرياض.

«ديم» واسع النطاق من الرياض وحتى القصيم

وأشار موقع طقس العرب إلى وجود «ديم» واسع النطاق يغطي مساحة واسعة من الرياض حتى القصيم، مع سحب رعدية سيلية تؤثر على منطقة المدينة المنورة.

جريان السيول وأمطار على هذه المناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من منطقة نجران وجازان.

«الدفاع المدني» يطالب بأخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل، مطالبة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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