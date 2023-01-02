بسبب الأمطار.. «الأزمات والكوارث» يُعلن تحديث الحركة المرورية في جدة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة، تحديث الحركة المرورية في مدينة جدة.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه يتابع الحالة المطرية على محافظة جدة من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، وأنه تقرر اليوم تحديثات فتح وإغلاق الشوارع، على النحو التالي:

1 – إعادة فتح نفق الجامعة.

2 – إعادة فتح نفق الملك عبد الله مع طريق الملك فهد.

تعليق الدراسة في جميع مدارس جدة

وبسبب الحالة المطرية المتوقعة، قررت إدارة تعليم جدة، تعليق الدراسة الحضورية، اليوم، بسبب حالة الطقس، وحرصًا على الطلاب ومنسوبي التعليم.

اليوم الدراسي يستمر عن بعد

وأوضحت إدارة تعليم جدة، عبر «تويتر»، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس «جدة ورابغ وخليص»، مؤكدة أن دوام اليوم الدراسي سيكون عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

أمطار رعدية على مكة ومعظم مناطق المملكة

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

«الدفاع المدني» يطالب بالابتعاد عن هذه الأماكن

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبة بالابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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