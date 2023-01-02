الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
«الأرصاد»: 83 ملم أعلى كمية أمطار استقبلها ميناء جدة
عاجل.. «الدفاع المدني» يُحذر من أمطار غزيرة على المنطقة الشرقية حتى المساء
«الصحة»: إغلاق 194 مؤسسة مخالفة في 2022
جمعية «رأفة» بمحافظة بيشة تقدم خدماتها إلى 1498 يتيمًا
هاشتاق «أمطار المدينة» يتصدر التريند.. وشلالات المياه تنساب من جبل أحد (فيديوهات)
لكبار السن.. 4 نصائح طبية لتفادي حكة الجلد

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

هاشتاق «البدايات الجديدة» يتصدر التريند.. ومغردون: «نحقق فيه الأماني بإذن الله»

هاشتاق «البدايات الجديدة» يتصدر التريند.. ومغردون: «نحقق فيه الأماني بإذن الله»

هاشتاق «البدايات الجديدة» يتصدر التريند.. ومغردون: «نحقق فيه الأماني بإذن الله»
٠٩:٥٩:٢٣ ص، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “البدايات الجديدة” التريند في المملكة، صباح اليوم، فيما دعا المغردون إلى نشر البهجة في النفوس في كل الأوقات.

وعبر الكثير من المغردين عن أمنيتهم في أن تكون الأيام المقبلة أسعد من تلك الماضية، متمنين أن ينعم الله عليهم بالصحة والسكينة التي تملأ نفوسهم رضا.

مغردون: امنحنا يارب سلامة النوايا

وقالت مغردة: وأمام البدايات الجديدة، امنحنا يارب سلامة النوايا، وقوة اليقين، وشجاعة الإقدام، وفضول التجربة، ولذة الدهشة.

وأضافت أخرى: صباح ‎البدايات الجديدة المشبعة بالثقة واليقين.. إنه عام خير ورخاء وثراء حياة وسعادة تطال كل جوانب حياتنا، صباح يملؤه الحب والتقدير لذواتنا وما يحيط بنا، صباح نعانق به الدنيا أملاً وتفاؤلاً.

وأضاف آخر: “هذا الصباح يطغى عليه الفخامة.. جوه جميل وكل ما فيه حاليصَ.. بَاح البِدَايَات الطَيبَة وَالأَمَانِي التِي غَاصت فِي الغُيُوم المُحَقَقَة بِإذْن الله”.

اقرأ أيضًا:

هاشتاق «الدراسة الحضورية» يتصدر التريند.. ومغردون: «هذا وقت منصة مدرستي»

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن البدايات الجديدة المملكة هاشتاق

مواد ذات صلة

المزيد
«التعليم» تدعو طلاب وطالبات الثانوية مراجعة هذه المواد عبر «يوتيوب»

«التعليم» تدعو طلاب وطالبات الثانوية مراجعة هذه المواد عبر «يوتيوب»

٠٧:٢٤ م، الأحد، ١٥ ديسمبر ٢٠١٩
الكويت.. إحالة 5 سعوديين لهيئة الادعاء في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق

الكويت.. إحالة 5 سعوديين لهيئة الادعاء في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق

٠٢:٠٨ م، الأثنين، ١٣ يوليو ٢٠١٥
مع انطلاقها اليوم.. شروط قبول أعذار الطلاب عن حضور الاختبارات الشفهية

مع انطلاقها اليوم.. شروط قبول أعذار الطلاب عن حضور الاختبارات الشفهية

١١:٠٩ ص، الأحد، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢
تستغرق 3 سنوات.. تعرف على متطلبات نقل وتخزين الأجهزة والمستلزمات الطبية

تستغرق 3 سنوات.. تعرف على متطلبات نقل وتخزين الأجهزة والمستلزمات الطبية

١٢:٤٧ م، الأربعاء، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *