هاشتاق «البدايات الجديدة» يتصدر التريند.. ومغردون: «نحقق فيه الأماني بإذن الله»

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “البدايات الجديدة” التريند في المملكة، صباح اليوم، فيما دعا المغردون إلى نشر البهجة في النفوس في كل الأوقات.

وعبر الكثير من المغردين عن أمنيتهم في أن تكون الأيام المقبلة أسعد من تلك الماضية، متمنين أن ينعم الله عليهم بالصحة والسكينة التي تملأ نفوسهم رضا.

مغردون: امنحنا يارب سلامة النوايا

وقالت مغردة: وأمام البدايات الجديدة، امنحنا يارب سلامة النوايا، وقوة اليقين، وشجاعة الإقدام، وفضول التجربة، ولذة الدهشة.

وأضافت أخرى: صباح ‎البدايات الجديدة المشبعة بالثقة واليقين.. إنه عام خير ورخاء وثراء حياة وسعادة تطال كل جوانب حياتنا، صباح يملؤه الحب والتقدير لذواتنا وما يحيط بنا، صباح نعانق به الدنيا أملاً وتفاؤلاً.

وأضاف آخر: “هذا الصباح يطغى عليه الفخامة.. جوه جميل وكل ما فيه حاليصَ.. بَاح البِدَايَات الطَيبَة وَالأَمَانِي التِي غَاصت فِي الغُيُوم المُحَقَقَة بِإذْن الله”.

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