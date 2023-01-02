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انقطاع الكهرباء في أوكرانيا بعد هجمات روسية بالمسيّرات على محطات الطاقة
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انقطاع الكهرباء في أوكرانيا بعد هجمات روسية بالمسيّرات على محطات الطاقة

انقطاع الكهرباء في أوكرانيا بعد هجمات روسية بالمسيّرات على محطات الطاقة

انقطاع الكهرباء في أوكرانيا بعد هجمات روسية بالمسيّرات على محطات الطاقة
٠٩:١٧:٠١ ص، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، أن الهجمات الروسية بالمسيّرات ألحقت أضرارًا بمحطات الطاقة وتسببت بانقطاع الكهرباء، وذلك عقب انطلاق صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية.

حالة تأهب جوي في معظم مناطق أوكرانيا

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه حالة التأهب الجوي في معظم مناطق أوكرانيا، وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صدرت تحذيرات من الغارات في العاصمة كييف، ومناطق فينيتسا وجيتومير وتشرنيغيف.

وأشارت الإدارة العسكرية في كييف، إلى أنه تم انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة بسبب القصف الروسي.

تدمير 9 مسيّرات من طراز شاهد

وأكد الجيش الأوكراني، أنه تم تدمير 9 مسيّرات من طراز «شاهد» استهدفت العاصمة كييف وشرقي البلاد.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية: إن الدفاعات الأرضية والقوات الجوية باتت تكسر خطط روسيا في مهاجمة البنية التحتية، مشيرًا إلى أنه لم يعد لروسيا أي أهداف عسكرية بل تحاول قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين وتدمير المدن.

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من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن صواريخها الدقيقة بعيدة المدى استهدفت مصانع عسكرية أوكرانية تستخدم لإنتاج المسيرات الهجومية، وأنها دمرت مستودعات ومراكز إطلاق المسيرات الأوكرانية وأفشلت مخطط كييف للقيام بهجمات ضد روسيا.

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أوكرانيا الأزمة الأوكرانية انقطاع الكهرباء كييف هجمات روسية بالمسيّرات

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