قدّمتُ على الضمان الاجتماعي ولم أتلق إفادة.. إليك خطوات متابعة الطلب

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الموارد البشرية مع تغريدة لأحد المستفيدين حول خطوات متابعة طلب الضمان الاجتماعي.

وقال الحساب ردًا على السائل: “في حال تم التقديم على الضمان الاجتماعي المطور يمكنك الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج (الضمان الاجتماعي)”.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الموارد البشرية عن خطوات صرف الضمان الاجتماعي بعد قبول شكوى المستفيد.

ورد الحساب: عند دراسة الشكوى المالية والانتهاء إلى قبولها، يتم دراسة مدى استحقاق المستفيد للتعويض عن الدفعة غير المحتسبة، وحال تقرر استحقاق المستفيد للتعويض فيتم صرف معاش الدفعة المعوض عنها في الدفعة التالية مباشرة.

إعفاء من الضمان في اختبار القدرات

ومؤخرًا، تفاعل الحساب مع سؤال أحد المستفيدين والذي قال فيه: كيف أُحصّل إعفاءً من الضمان في اختبار القدرات؟

وردًا على ذلك، قال الحساب: يتم ربط الإعفاء من رسوم قياس آليّ لاختبار “القدرات العامة والتحصيل الدراسي” لمستفيدي الضمان الاجتماعي، على أن تكون الاستفادة من الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط)، اختبار القدرات العامة 4 مرات، اختبار التحصيل الدراسي مرتان.

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