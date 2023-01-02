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«التأمينات»: صرف التعويض التالي من نظام «ساند» لا يتم بدون هذه الشروط
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«التأمينات»: صرف التعويض التالي من نظام «ساند» لا يتم بدون هذه الشروط

«التأمينات»: صرف التعويض التالي من نظام «ساند» لا يتم بدون هذه الشروط

«التأمينات»: صرف التعويض التالي من نظام «ساند» لا يتم بدون هذه الشروط
٠٩:١٥:٢٧ ص، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن صرف التعويض التالي من نظام «ساند» لا يتم بدون توفر عدد من الشروط.

شروط التعويض التالي من نظام ساند

وأوضح حساب خدمة العملاء على «تويتر»، أنه يمكن للمستفيد استئناف صرف المتبقي من مدة  التعويض 12 شهرًا في حال انطباق جميع شروط صرف ساند وذلك خلال المدة المحددة 24 شهرًا من تاريخ أول صرف.

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احتساب المدة المؤهلة للاستحقاق التالي

وأضاف أن احتساب المدة المؤهلة للاستحقاق التالي، بعد انتهاء صرف دفعات المدة القصوى من التعويض السابق، 12 شهرًا متصلة أو متقطعة أو بعد مرور 24 شهرًا من تاريخ أول صرف، أيهما أسبق.

آلية الاعتراض في نظام الضمان المطور

وعن آلية الاعتراض في نظام الضمان المطور، أوضحت وزارة الموارد البشرية، أن مدة الرد على اعتراض الضمان الاجتماعي المطور 2022 تكون خلال شهرين أي خلال 60 يومًا تقريبًا.

كما أشارت الوزارة، إلى أنه في حالة الإجابة برفض اعتراض؛ فهذا يعني أن الشخص غير مستوفٍ لشروط الأهلية.

أما في حالة الإجابة بالقبول؛ فسيتم هنا صرف المعاش للمستحق، كما يمكن صرفه بأثر رجعي عن اﻷشهر التي لم يتم صرفه له.

وأوضحت الوزارة، أن التقديم على اعتراض في الضمان الاجتماعي المطور يكون من خلال عدة خطوات سهلة وميسرة.

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أخبار السعودية التأمينات صرف التعويض التالي نظام الضمان المطور نظام ساند

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