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اليوم.. شاهد جريان السيول وتدفق الشلالات نتيجة الأمطار بمنطقة المدينة
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اليوم.. شاهد جريان السيول وتدفق الشلالات نتيجة الأمطار بمنطقة المدينة

اليوم.. شاهد جريان السيول وتدفق الشلالات نتيجة الأمطار بمنطقة المدينة

اليوم.. شاهد جريان السيول وتدفق الشلالات نتيجة الأمطار بمنطقة المدينة
٠٨:٥٨:٢٠ ص، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نتيجة تساقط كميات كبيرة من الأمطار على منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها، جرت، اليوم، سيول قوية في البيضاء شمال المدينة المنورة.

تدفق الشلالات بوادي الدوداء

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول التي أدت إلى تدفق الشلالات بوادي الدوداء جنوب غرب منطقة المدينة.

أمطار غزيرة على المدينة المنورة

وتوقع المركز هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على المدينة المنورة ومحافظات «الحناكية والعلا وخيبر والعيص»، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتساقطًا للبرد، وسيولاً وشبه انعدام في الرؤية.

جريان السيول مع الأمطار على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

«الدفاع المدني» يطالب بالابتعاد عن هذه الأماكن

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، وأنها مستمرة حتى يوم الجمعة المقبل، مطالبة بالابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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أخبار السعودية أمطار غزيرة السيول الشلالات المدينة المنورة جدة حالة الطقس

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