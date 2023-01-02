خدمة اليوم.. 5 خطوات للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة «منشآت»

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، حيث أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها توفر هذه الخدمة للتسجيل كـ«منشآت» خاضعة لضريبة القيمة المضافة، وسيتم بعد التسجيل، تخصيص رقم حساب لضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن التسجيل يكون عن طريق هذه الشروط والخطوات:

* الخطوات:

1 – سجل الدخول على موقع الهيئة.

2 – سجل في ضريبة القيمة المضافة.

3 – املأ النموذج وأرفق الوثائق المطلوبة.

4 – يتم استلام شهادة ضريبة القيمة المضافة بعد مراجعة وموافقة الهيئة على طلب التسجيل.

5 – يتم إشعاركم برقم المعاملة بعد تسليم الطلب.

* المتطلبات:

1 – أن يكون لديه حساب نشط في بوابة الهيئة.

2 – أن تكون معلومات التسجيل للزكاة أو ضريبة الدخل محدثة.

3 – وصول الإيرادات السنوية لحد التسجيل الإلزامي أو الاختياري.

* خدمة العملاء:

وأشارت «خدمة العملاء» إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4:00 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم «00966112048998 – 19993»، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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