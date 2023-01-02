هاشتاق «الدراسة الحضورية» يتصدر التريند.. ومغردون: «هذا وقت منصة مدرستي»

تواصل – فريق التحرير:

تصدر، صباح اليوم، هاشتاق «الدراسة الحضورية» التريند في تويتر، بالتزامن مع الإعلان عن تعليق الدراسة في عدد من المناطق بسبب الأمطار المتواصلة.

وقال أحد المغردين: “مفروض مثل هالأيام الباردة والممطرة تكون الدراسة عن بعد.. هذا وقت المنصة..صعبة الدراسة الحضورية في مثل هالأجواء خاصة اللي مدارسهم بعيدة”.

وأضاف مغرد آخر: “لماذا لا يتم تحويل الدراسة عن بعد في هذا الشتاء القارس؟ يعني وجود منصة ناجحة مثل ‎منصة مدرستي تحل محل الدراسة الحضورية خوفاً على الأبناء من هذه الاجواء الباردة والمتغيرات الجوية.. نتمنى أن تأخذوا الأمر بعين الاعتبار”.

تعليق الدراسة الحضورية

وبالفعل أعلنت العديد من إدارات التعليم تعليق الدراسة الحضورية اليوم حفاظًا على حياة الطلاب من سقوط الأمطار المتواصلة.

وقالت إدارة تعليم المدينة إنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية في مدارس ‎#المدينة_المنورة ووادي الفرع والحناكية؛ وستكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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