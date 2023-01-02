واعتقالات ومداهمات.. استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة 8 برصاص الاحتلال

تواصل – واس:

استشهد شابان فلسطينيان وأصيب ثمانية بجروح، فجر اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة كفر دان غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

الاحتلال يقتحم بلدة كفر دان ويطلق النيران بكثافة

وأفادت المصادر الطبية باستشهاد شابين وإصابة ثمانية بجروح بنيران قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة كفر دان وإطلاقها النيران بكثافة صوب الفلسطينيين.

قوات الاحتلال تحتجز عشرات المركبات

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال حاصرت منزلين في البلدة وشرعت بهدمهما، حيث احتجزت قوات الاحتلال عشرات المركبات الفلسطينية على مداخل بلدة كفر دان ومنعت الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم.

إصابة شاب فلسطيني في جنين

كما أصيب شاب فلسطيني الليلة بجروح خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة كفر دان غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان أن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت بلدة كفر دان وسط إطلاق نار كثيف مما أدى لإصابة شاب بجروح، ومحاصرة منزل فلسطيني تمهيداً لهدمه .

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

حسب وكالة «وفا»، فقد أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية حوسان غرب بيت لحم، حيث اندلعت مواجهات في مدخل القرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، مما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

الاحتلال يعتقل شابًا من قباطية على معبر الكرامة

واعتقلت قوات الاحتلال شابًا من بلدة قباطية جنوب جنين، على معبر الكرامة، وذلك بالتزامن مع اقتحامها قرية رمانة غرب جنين، حيث نصبت حاجزًا عسكريًا على مدخلها ودققت في بطاقات المواطنين واستجوبت عددًا منهم.

مسيرة وداع للشهيدين عابد وحوشية في جنين

في الوقت نفسه، انطلقت مسيرة حاشدة من أمام مستشفى ابن سينا في جنين، حمل المشاركون فيها جثماني الشهيدين «عابد وحوشية» على الأكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها، مرددين الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة، مطالبين بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

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