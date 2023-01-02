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تداول هاشتاق «أمطار جدة».. ومواطنون يوثقون «البرق والرعد» (فيديو)

تداول هاشتاق «أمطار جدة».. ومواطنون يوثقون «البرق والرعد» (فيديو)

تداول هاشتاق «أمطار جدة».. ومواطنون يوثقون «البرق والرعد» (فيديو)
٠٨:٢٨:٠٣ ص، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون هاشتاق “#أمطار_جدة” صباح اليوم على موقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي يتواصل فيه هطول الأمطار على المدينة.

ونشر مغردون آلاف الفيديوهات التي توثق هطول الأمطار وجريانها وسط الشوارع بعد أن حولت بعض ساحاتها إلى سيول .

كما نشر المغردون فيديوهات لأصوات الرعد والبرق التي صاحبت الأمطار، متوجهين بالدعاء إلى الله في هذه الأوقات.

ودعا مغردون بأن يحفظ الله المملكة وأهلها، وأن تكون هذه الأمطار، أمطار خير وبركة

تعليق الدراسة بناء على تقارير الأرصاد

وأوضحت إدارة تعليم جدة، عبر «تويتر»، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس «جدة ورابغ وخليص».

وأضافت إدارة التعليم أن دوام اليوم الدراسي سيكون عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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