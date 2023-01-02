4 عادات يومية تحافظ على صحة رئتيك في الشتاء

تواصل – فريق التحرير:

ذهب أطباء إلى أن هناك بعض الطرق التي تساعد في الحفاظ على رئتين قويتين وصحيتين في جميع الأوقات، خاصة في الشتاء.

وقالوا إنه رغم أن الجسم يمتلك نظام مناعة طبيعيًا يحمي الرئتين من الجراثيم والأتربة، إلا أن هذه النصائح تحمي الرئتين من الأمراض والعدوى بحسب موقع «ريال سيمبل».

ووفق الموقع، فإن تلك النصائح هي:

1-الوقاية من العدوى

يجب الحفاظ على نظافة اليدين وغسلهما باستمرار، وعدم مخالطة المرضى، وتجنب الأماكن المزدحمة، والاهتمام بنظافة اللثة والأسنان، والتلقيح ضد كورونا وضد الإنفلونزا وضد الالتهاب الرئوي لضمان مزيد من الحماية، وفق صحيفة “القبس”.

2- ممارسة الرياضة بانتظام

للحفاظ على ضخ الرئتين بقوة، قال الأطباء إننا نحتاج إلى الحفاظ على عضلاتنا بحال جيدة، فتمارين القلب والأوعية الدموية تزيد قوة عضلات الرئة وهي لا تتطلب أكثر من 20 إلى 30 دقيقة في اليوم (أو ما يعادله على مدار الأسبوع)، لذلك، لا تتوان عن ممارسة التمارين الهوائية مثل المشي وركوب الدراجات والسباحة مدة 30 دقيقة.

3-تناول فيتامين (د)

تشير الأبحاث إلى أن نقص فيتامين «د» لا يسبب قصورًا في وظائف الرئة فحسب، بل إنه يغير بنية الرئة، أيضًا. إذا كنت تعاني من نقص في فيتامين «د»، فيمكنك الحصول عليه من خلال بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية أو صفار البيض أو الجبن.

4-تمارين التنفس

يعد التنفس العميق مفيدًا لتخفيف التوتر، ويمكن أن يساعد التنفس الحجابي وتنفس الشفة في زيادة سعة الرئة، لذلك ينصح بالشهيق والزفير أربع مرات، أو بالتنفس من البطن كيما تستعيد الشعور بالسلام وتخفف مشاعر التوتر والقلق.