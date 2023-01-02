الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
هاشتاق «الدراسة الحضورية» يتصدر التريند.. ومغردون: «هذا وقت منصة مدرستي»
اليوم.. شاهد جريان السيول وتدفق الشلالات نتيجة الأمطار بمنطقة المدينة
4 عادات يومية تحافظ على صحة رئتيك في الشتاء
واعتقالات ومداهمات.. استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة 8 برصاص الاحتلال
خدمة اليوم.. 5 خطوات للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة «منشآت»
تداول هاشتاق «أمطار جدة».. ومواطنون يوثقون «البرق والرعد» (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«الزكاة والضريبة» تبدأ المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية «الربط والتكامل» (فيديو)

«الزكاة والضريبة» تبدأ المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية «الربط والتكامل» (فيديو)

«الزكاة والضريبة» تبدأ المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية «الربط والتكامل» (فيديو)
٠٨:١٠:٣٩ ص، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير

بدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اعتبارًا من مطلع عام 2023 (أمس الأحد)، تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية “مرحلة الربط والتكامل”.

وقال المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، إن هذه المرحلة تهدف إلى ربط كافة الأنظمة الإلكترونية للمنشآت الخاضعة للائحة الفوترة الإلكترونية مع منصة (فاتورة) بالهيئة.

المرحلة الثانية

وأضاف الحربي في تصريح لفضائية “الإخبارية”، أن هذه المرحلة بدأ العمل فيها بشكل تدريجي، حيث بدأت المجموعة الأولى من خلال الإيرادات السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021، وذلك للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها 3 مليارات ريال، والتي تم إبلاغها من 1 يوليو العام الماضي بالاستعداد والتجهيز لهذه المرحلة.

وأوضح أن المرحلة الثانية تشمل المنشـآت التي تبلغ إيرادتها أكثر من نصف مليار ريال، وسيتم تحديد باقي المراحل في وقت لاحق.

معايير الاختيار

وأشار إلى أن المنشآت التي بدأت بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية لديها مع منصة (فاتورة) جرى اختيارها بناءً على معيار حجم الإيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021م وذلك للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها 3 مليارات ريال.

ووفق بيان الهيئة، فإن هذه المرحلة تهدف إلى ربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية مـع منصة (فاتورة)، حيث عملت الهيئة على إشعار المنشآت المستهدفة لاستكمال إجراءات تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية (مرحلة الربط والتكامل) قبل ستة أشهر من التطبيق.

وأفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المرحلة الثانية تتضمن متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ) من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام الهيئة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.

اقرأ أيضًا:

«الزكاة والضريبة»: بدء المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية «الربط والتكامل»

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم الزكاة والضريبة الفوترة الإلكترونية

مواد ذات صلة

المزيد
بعد إقصائهم إلكترونيًّا.. «العمل» تسعى لمعالجة أوضاع المعقبين

بعد إقصائهم إلكترونيًّا.. «العمل» تسعى لمعالجة أوضاع المعقبين

٠٩:٥٠ ص، الأربعاء، ١٩ أغسطس ٢٠١٥
الصحة تدشن موقعاً إلكترونياً جديداً لنشر التوعية بطريقة غير تقليدية

الصحة تدشن موقعاً إلكترونياً جديداً لنشر التوعية بطريقة غير تقليدية

٠٦:٠٧ م، الأربعاء، ٢٩ أبريل ٢٠١٥
بعد وفاته بـ 11 يومًا.. تشييع جثمان طفل «حافلة القطيف».. ووالده: لن أنسى مواقفه (صور)

بعد وفاته بـ 11 يومًا.. تشييع جثمان طفل «حافلة القطيف».. ووالده: لن أنسى مواقفه (صور)

٠٤:٢١ م، الخميس، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
«الداخلية»: منفذ هجوم جدة ليس مواطناً بل مقيماً (صور)

«الداخلية»: منفذ هجوم جدة ليس مواطناً بل مقيماً (صور)

٠٤:٢٧ م، الأثنين، ٠٤ يوليو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *