وجدة وينبع.. تعليق الدراسة اليوم في جميع مدارس منطقة مكة بسبب الأمطار

تواصل – واس:

بسبب الحالة المطرية المتوقعة، أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع بمنطقة مكة المكرمة، عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في جميع مدارس محافظة ينبع والقطاعات التابعة لها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الجميع.

الدراسة مستمرة عبر منصة «مدرستي»

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة «مدرستي» لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وقبل ساعات، قررت إدارة تعليم جدة، تعليق الدراسة الحضورية، اليوم، بسبب حالة الطقس، وحرصًا على الطلاب ومنسوبي التعليم.

اليوم الدراسي يستمر عن بعد

وأوضحت إدارة تعليم جدة، عبر «تويتر»، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس «جدة ورابغ وخليص».

وأضافت إدارة التعليم أن دوام اليوم الدراسي سيكون عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

«تعليم مكة» تقرر تعليق الدراسة بسبب الأمطار

وأمس، أعلنت إدارة التعليم في منطقة مكة المكرمة، أنه وفقًا لاستمرارية الحالة الجوية غير المستقرة، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار؛ فقد تقرر تعليق الدراسة اليوم.

تعليق الدراسة في هذه المدارس

وأوضحت في بيان لها نشرته على حسابها في «تويتر»، أنه تقرر تعليق الدراسة في مدارس «مكة والجموم والكامل وبحرة».

تعليق الدراسة حرصًا على سلامة الجميع

وأكدت في بيانها، أن الدراسة من المقرر أن تكون عبر «منصة مدرستي»، وذلك للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

تأجيل بداية اليوم الدراسي في «الحدود الشمالية»

ونظراً لما تشهده منطقة الحدود الشمالية من انخفاضٍ في درجات الحرارة وحرصًا على سلامة الجميع و بناءً على رأي اللجنة المختصة فقد تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي ليكون الساعة 9صباحًا، وذلك من اليوم الاثنين وحتى يوم الخميس، في جميع مدارس المنطقة «بنات وبنين».

أمطار رعدية على مكة ومعظم مناطق المملكة

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

«الدفاع المدني» يطالب بالابتعاد عن هذه الأماكن

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبة بالابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

اقرأ أيضًا:

بعد مكة.. تعليق الدراسة لليوم الثاني في جدة