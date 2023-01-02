شاهد.. تساقط الأمطار على المسجد النبوي أثناء صلاة الفجر

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وثق مقطع فيديو تساقط كميات كبيرة من المياه في صلاة الفجر، اليوم، بالمسجد النبوي.

ويظهر الفيديو ذهاب المصلين للصلاة وهم يحتمون بالشماسي من هطول الأمطار الغزيرة، بعد أن تحولت ساحات المسجد إلى بركة مياه، في الوقت الذي بحث فيه المصلون عن مكان آمن يحميهم من مياه الأمطار.

وكانت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي قد كثفت جهودها من خلال أعمال تنظيف المسجد النبوي وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمصلين، وذلك تزامنًا مع هطول الأمطار على منطقة المدينة المنورة.

توفير الخدمات لزوار المسجد النبوي

وحرصت الوكالة على رفع السجاد من المواقع المكشوفة وتجفيف مياه الأمطار في الساحات، إضافة إلى توزيع المظلات على الزوار والمصلين لضمان سلامتهم وتوفير أرقى الخدمات وتذليل كل الصعوبات لهم ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.

كما وزعت الوكالة معدات شفط المياه ومعدات الغسيل داخل المسجد النبوي وخارجه للإسهام الفعال في عملية التجفيف، بالإضافة إلى توزيع العمالة على المواقع بأعداد كافية لتغطية الاحتياج لتقديم أفضل الخدمات للزائرين والمصلين .

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