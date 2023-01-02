أبرزها مكة والمدينة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار غزيرة مع جريان السيول على 9 مناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من منطقة نجران وجازان.

تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك

في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك «علقان – الظهر- جبل اللوز» والأطراف الشمالية من المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45 كيلو متر في الساعة على الجزئيين الجنوبي والأوسط، تصل إلى أكثر من 50 كيلو متر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج

ويرتفع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 38 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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