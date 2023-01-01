«تنمية القطاع غير الربحي» يوجه بسحب حاويات «الملابس المستعملة» وإغلاق المحلات المخالفة

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، توجيهاً لعموم الجمعيات، التي تقوم بجمع الملابس المستعملة، لسحب كافة الحاويات “حاويات الملابس” الموجودة خارج مقارها وفروعها.

كما تضمن التوجيه، إغلاق المحلات التي تزاول ذات النشاط بشكل فوري وعاجل.

اقرأ أيضا:

اليوم.. أمير مكة يفتتح مؤتمر اللغة العربية والقطاع غير الربحي

ودعا المركز، الجمعيات إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والمنظمة لهذا النشاط، على أن يقتصر جمع الملابس للجمعيات المرخصة بمزاولة النشاط عند مقارها وفروعها، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق الجمعيات المخالفة، وفقا لـ”الوطن”.

ويأتي قرار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، في أعقاب ما رصده من قيام عدد من الجمعيات بوضع حاويات ومحلات لجمع الملابس بشكل مخالف للضوابط والتعليمات المنظمة لمزاولة جمع الملابس، إضافة إلى أن بعضًا منها غير مصرح له بمزاولة نشاط جمع الملابس، بحسب التصنيف المعتمد.

اقرأ أيضا:

«الوطني لتنمية القطاع غير الربحي»: 3 ركائز لاستدامة الاستثمار الاجتماعي