قريبًا.. ميزة التنقل بين التغريدات تصل إلى تطبيق تويتر

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أكد خبراء التقنية، أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ساعد في تحديث بعض الميزات في تويتر، خاصة (تويتر Blue) ، وأعاد بعضها (عدد المشاهدات).

وأضافوا أن إيلون ماسك، قدم بعض الميزات الجديدة مثل زيادة طول مقاطع الفيديو التي يمكن تحميلها الآن على النظام الأساسي، بالإضافة إلى أحدث مميزات تويتر وهي ميزة تنقل جديدة ستصل الشهر المقبل.

وتهدف ميزة التنقل الجديدة في “تويتر”، إلى تحسين تجربة التصفح على المنصة.

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وعلق إيلون ماسك على الميزة بقوله “سيأتي التنقل على تويتر في شهر يناير والذي يسمح بالتمرير إلى جانب التبديل بين التغريدات الموصى بها والمتبعة ، والاتجاهات، والموضوعات ، وما إلى ذلك، وحتى ذلك الحين، انقر فوق رمز النجمة في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة الرئيسية للتبديل، كما سيتم إتاحة التمرير عبر القوائم”.

ويمكن لمستخدمي تويتر حاليًا التبديل بين نمطين من الخلاصات. يمكنهم النقر / النقر فوق النجوم الثلاثة في الجزء العلوي الأيسر للتبديل بين نمطين. في أحد الأنماط ، سيتمكن المستخدمون من رؤية جميع التغريدات الرئيسية ، وفي الآخر ، سيرون أحدث التغريدات أولاً، وبمجرد تنفيذ التغييرات الجديدة، سيتمكن المستخدمون من التمرير فقط لتغيير نمط الخلاصة.

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