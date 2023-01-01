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نصائح للحفاظ على مستويات جيدة من «فيتامين د» في الشتاء

نصائح للحفاظ على مستويات جيدة من «فيتامين د» في الشتاء

نصائح للحفاظ على مستويات جيدة من «فيتامين د» في الشتاء
٠٢:١٧:٤٢ ص، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يؤكد الأطباء على أهمية الحصول على القدر الكافي من فيتامين د لاسيما في الشتاء مع تدني درجات الحرارة وقلة التعرض للشمس.

ويوضح الأطباء، أن فيتامين “د” أو “فيتامين أشعة الشمس” هو عنصر غذائي أساسي يحافظ على صحة العظام والأسنان والعضلات ويساعد أيضًا على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم، والتي تعد أيضًا مفتاحًا لبناء عظام قوية.

أضرار نقص فيتامين د

ويؤدي نقص وانخفاض مستويات فيتامين (د) إلى فقدان كثافة العظام، ما قد يساهم في الإصابة بهشاشة العظام.

ويسبب النقص الحاد في فيتامين (د) أمراضًا أخرى عند الأطفال، يمكن أن يسبب الكساح، وهو مرض نادر يسبب ضعف وليونة العظام.

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ويمكن الحصول على فيتامين د من المصادر التالية:

1- التعرض لضوء الشمس: ضوء الشمس هو أفضل مصدر لفيتامين (د)، ولهذا مهما كان الجو باردًا أو عاصفًا في الشتاء، تأكد من الخروج والاستمتاع بأشعة الشمس.

2- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د

تساعد بعض الأطعمة في الحفاظ على مستويات فيتامين د والحصول عليها بمستويات مناسبة، ويمكن الحصول على فيتامين د من الأطعمة التالية:

–  سمك السلمون

–  عيش الغراب

–  التونة

–  الحليب

–  البرتقال

–  رقائق الذرة

–  البيض

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