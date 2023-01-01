«المقيمين المعتمدين» تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات؛ بالمقر الرئيسي بمدينة الرياض – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مشرف إختبارات:

المؤهلات والخبرات:

المؤهل: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو تخصص ذو علاقة بالدراسات التربوية أو ما يعادلها.

يفضل درجة الماجستير في القياس والتقويم أو العلوم التربوية أو ما يعادلها.

الخبرات: خبرة عملية لا تقل عن 4 سنوات في مجال الاختبارات أو المجالات المرتبطة بها.

أخصائي أول رقابة:

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس في القانون أو إدارة أعمال أو ما يعادلها.

خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال الرقابة أو المجالات المرتبطة بها.

يفضل حاصل على شهادات دورات فروع الهيئة.

إجادة إدارة الشكاوى والاستفسارات.

إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

يفضل إجادة اللغة الإنجليزية.

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عن الهيئة:

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين هي الجهة المنظمة لمهنة التقييم في المملكة ، وتعمل على وضع الأنظمة والتشريعات التي تتيح للمقيمين ممارسة أعمالهم وفقًا لمعايير التقييم الدولية، كما تُقدم برامج تأهيلية لاعتماد وتأهيل الممارسين لهذه المهنة بناء على أسس علمية وممارسات عالمية. يُسهم التقييم في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بين المستفيدين من خلال تقديم خدمات مهنية وتقارير تقييم عالية الجودة.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 1 يناير 2023.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: