معهد وكلية المسجد النبوي يعلن تعليق الدراسة الحضورية اليوم

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أعلن معهد وكلية المسجد النبوي تعليق الدراسة الحضورية اليوم الإثنين الموافق 2 من يناير، بسبب حالة الطقس وهطول الأمطار وحرصا على الطلاب.

وقال الحساب الرسمي لوكالة شؤون المسجد النبوي، عبر “تويتر”: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقدت تقرر تعليق الدراسة اليوم الإثنين 1444/06/09 هـ بـ معهد وكلية المسجد النبوي- طالبات-“.

أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة

قال خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، إنه من المتوقع، حتى صباح اليوم الاثنين، استمرار الحالة الممطرة التاسعة على مناطق مختلفة من المملكة.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الرياض ومكة والمدينة والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك والباحة وعسير وغرب الشرقية، مع أجواء باردة على معظم أنحاء المملكة.

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رياح نشطة وزخات من البرد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.