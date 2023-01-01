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وفاة خطيب وعظ المصلين عن الموت في خطبة الجمعة بدولة عربية (فيديو)

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وفاة خطيب وعظ المصلين عن الموت في خطبة الجمعة بدولة عربية (فيديو)

وفاة خطيب وعظ المصلين عن الموت في خطبة الجمعة بدولة عربية (فيديو)

وفاة خطيب وعظ المصلين عن الموت في خطبة الجمعة بدولة عربية (فيديو)
٠٢:١٨:٣٠ ص، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شهد أحد المساجد في المغرب، وفاة خطيب على المنبر في صلاة الجمعة أثناء موعظته للمصلين عن الموت.

وظهر خطيب الجمعة، في مقطع فيديو متداول”، يتحدث عن الموت ويعظ المصلين بعمل الخيرات واقتراب الأجل، والأعمال الصالحة استعداد لملاقاة الله سبحانه وتعالى.

وفجأة بدأ صوت خطيب الجمعة في الخفوت، وبدأ يردد الشهادة مرة تلو الأخرى، بصوت منخفض وكاد أن يقع من على المنبر.

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وهمّ أحد المصلين لمساعدة خطيب الجمعة على الوقوف إلا أنه سقط مغشياً عليه، وحاول المصلون إسعافه، ولكن فاضت روحه إلى بارئها، رحمه الله.

وانهالت الدعوات على المقطع المتداول، من المغردين داعين الله سبحانه وتعالى لخطيب الجمعة بحسن القبول ومغفرة الذنوب.

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الكلمات الدلالية:
المصلين الموت خطبة الجمعة وفاة خطيب جمعة

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