ماتوا اختناقا.. قتلى ومصابون في حادث تدافع بدولة إفريقية

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لقي 9 أشخاص، على الأقل، مصرعهم، أمس الأحد، بسبب تدافع في مركز تسوق بمدينة كمبالا، عاصمة أوغندا، خلال عطلات نهاية العام 2022.

في منطقة الألعاب النارية

وقالت الشرطة الأوغندية إن المتوفين لقوا حتفهم اختناقا، بعدما علقت حشود كانت تتدافع لمشاهدة ألعاب نارية، بمناسبة العام الجديد، في ممر ضيق بمركز “فريديم سيتي” للتسوق بالقرب من كمبالا، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وأورد بيان الشرطة أن الحشود بدأت في التدافع عبر ممر في مركز التسوق، تزامنا مع الدقائق الأولى من أول أيام العام الجديد.

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فرق الطوارئ تنقل المصابين

وجاء في بيان الشرطة: “علق كثيرون أثناء دخولهم بأعداد كبيرة لرؤية الألعاب النارية. وفي هذا الوقت، مات كثيرون اختناقا. وتأكدت وفاة 9حتى الآن”.

وأضاف البيان أن: “فرق الطوارئ وصلت إلى المكان ونقلت المصابين إلى المستشفى”.

بريطانيا.. حادث مشابه بنفس التوقيت

وفي حادث مشابه، أظهر مقطع فيديو، متداول حديثا، العشرات من البريطانيين يتخطون الحواجز الأمنية، في لندن، للوصول إلى مواقع الألعاب النارية دون تذاكر، مع استمرار لحالة الانفلات الأمني التي تعاني منها بريطانيا حاليا.