غرفة الرياض تعلن عن وظائف في العديد من التخصصات

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أعلنت (غرفة الرياض) عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

إداري تقنية المعلومات. اخصائي مبيعات. أخصائي موارد بشرية. شيف عام. مندوب مبيعات. أخصائية موارد بشرية. استقبال كاشير. استقبال. بائع. محاسب. خدمة عملاء. مندوب مبيعات. مهندس معماري. أخصائي قانوني. إدارة التسويق. مطور. والمزيد …

طريقة التقديم: