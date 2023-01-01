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غرفة الرياض تعلن عن وظائف في العديد من التخصصات
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غرفة الرياض تعلن عن وظائف في العديد من التخصصات

غرفة الرياض تعلن عن وظائف في العديد من التخصصات

غرفة الرياض تعلن عن وظائف في العديد من التخصصات
٠١:٢٦:٣١ ص، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت (غرفة الرياض) عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. إداري تقنية المعلومات.
  2. اخصائي مبيعات.
  3. أخصائي موارد بشرية.
  4. شيف عام.
  5. مندوب مبيعات.
  6. أخصائية موارد بشرية.
  7. استقبال كاشير.
  8. استقبال.
  9. بائع.
  10. محاسب.
  11. خدمة عملاء.
  12. مندوب مبيعات.
  13. مهندس معماري.
  14. أخصائي قانوني.
  15. إدارة التسويق.
  16. مطور.
  17. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الغرفة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 2 يناير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: 

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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غرفة الرياض فرص وظائف وظائف شاغرة

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