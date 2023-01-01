غرفة الرياض تعلن عن وظائف في العديد من التخصصات
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أعلنت (غرفة الرياض) عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- إداري تقنية المعلومات.
- اخصائي مبيعات.
- أخصائي موارد بشرية.
- شيف عام.
- مندوب مبيعات.
- أخصائية موارد بشرية.
- استقبال كاشير.
- استقبال.
- بائع.
- محاسب.
- خدمة عملاء.
- مندوب مبيعات.
- مهندس معماري.
- أخصائي قانوني.
- إدارة التسويق.
- مطور.
- والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت الغرفة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 2 يناير 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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