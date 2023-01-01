متخصص يشرح أخطر أضرار «الشبو» وطرق الوقاية منه

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شرح د. سامي الحمود، المستشار في الإدمان، أبرز أضرار مخدر “الشبو” وطرق الوقاية منه، وقال عبر “تويتر” إن الاسم العلمي لمخدر الشبو هو هيدروكلوريد الميثامفيتامين.

ويعتبر أحد أفراد عائلة الامفيتامين – جده الأمفيتامين المحظور اكتشف 1887 – أبوه الميثامفيتامين اكتشف 1893 واستخدم تحت اسم (ديسوكسين) لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الإنتباه والسمنة وفرط النوم القهري، وأكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مراعاة مخاطر استخدامه.

لماذا سمي الشبو بـ”الكريستال”؟

وأوضح الحمود أنه: “نظراً لخطر الميثامفيتامين وإساءة استخدامه أدرج ضمن الجدول الثاني للمواد الخاضعة للرقابة في الولايات المتحدة، من هذا الأب(ميثامفيتامين)وفي مختبرات كيميائية سرية تم تحضير الكريستال ميث(الشبو) وهو مركب عديم الرائحة مر المذاق، شبيه بقطع الزجاج أوالكريستال المكسورة ولهذا سمي كريستال”.

أين ينتشر الشبو؟

يتركز انتشار الكريستال ميث أو الشبو فى منطقتين رئيسيتين فى العالم:

1- أمريكا الشمالية ٨٠٪ من الشبو في الولايات المتحدة ينتج فى المكسيك

2-شرق وجنوب شرق آسيا الصين، تايلند، لاوس، ميانمار، الفلبين، كمبوديا، واليابان، وذلك حسب التقرير العالمي للمخدرات 2021/مكتب الأمم المتحدة UNODC

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وأفاد الحمود بان أخطر أضرار الشبو هي:

1- درجة إدمان عالية وتعاطي قهري، وأعراض انسحاب شديدة.

2- اختلال الجهاز العصبي ونظام الاتصال وإفراز النواقل العصبية كالدوبامين والسيروتونين والنورادرينالين، وبالتالي يسبب تلف الأعصاب وخلايا المخ.

3- ذهان المنبهات: اضطراب عقلي يتميز بأعراض ذهانية مثل الهلوسة، وجنون العظمة، والتفكير غير المنظم ، والسلوك غير المنظم (قد يستمر لأشهر أو سنوات بعد التوقف)

4- آثار نفسية مثل: الأرق والقلق والاكتئاب

5- سلوك عدواني عنيف، ورغبة جامحة في ارتكاب جرائم القتل والاغتصاب.

6- شحوب المظهر وظهور علامات الشيخوخة المبكرة

7- ظاهرة “فم الميث”: يفقد متعاطيه أسنانه بسرعة بسبب جفاف الفم وسوء النظافة وصرير الأسنان

8- عدم انتظام ضربات القلب (تسارع أوتباطؤ)

9- ارتفاع ضغط الدم

10- ارتفاع درجة حرارة الجسم

11- أعراض باطنية (إسهال أوإمساك)

12- شعور بوخز ورعاش في الجسم

13- جفاف الجلد وظهور حب الشباب

14- ظهور تقرحات على الجلد قد يكون سببها الخدش بسبب الحكة أو الاعتقاد بأن الحشرات تزحف تحت الجلد.

15- تم الإبلاغ عن العديد من الوفيات المرتبطة بجرعات زائدة من الميثامفيتامين يسبقها تشنجات وغيبوبة.