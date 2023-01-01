حتى نهاية الأسبوع.. تأجيل بداية اليوم الدراسي في جميع مدارس «الحدود الشمالية»

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أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية، تأجيل بداية اليوم الدراسي ليكون الساعة (9) صباحًا ، وذلك من يوم الاثنين 1444/06/09 حتى يوم الخميس 1444/06/12 ، في جميع مدارس المنطقة (بنات و بنين).

وقالت “تعليم الحدود الشمالية”، عبر الحساب الرسمي عبر موقع “تويتر” :” نظراً لما تشهده المنطقة من انخفاضٍ في درجات الحرارة و حرصاً على سلامة الجميع و بناءً على رأي اللجنة المختصة فقد تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي ليكون الساعة (9) صباحًا ، وذلك من يوم الاثنين 1444/06/09 حتى يوم الخميس 1444/06/12 ، في جميع مدارس المنطقة (بنات و بنين).”.

نظراً لما تشهده المنطقة من انخفاضٍ في درجات الحرارة و حرصاً على سلامة الجميع و بناءً على رأي اللجنة المختصة فقد تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي ليكون الساعة (9) صباحًا ، وذلك من يوم الاثنين 1444/06/09 حتى يوم الخميس 1444/06/12 ، في جميع مدارس المنطقة (بنات و بنين). pic.twitter.com/C1NAo48HO7 — إدارة تعليم الحدود الشمالية (@moe_hud) January 1, 2023

كانت إدارة التعليم بمحافظة الطائف، اعلنت تعليق الدراسة الحضورية بمدارس الطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً, وستكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.

جامعة الطائف تقرر تعليق الدراسة

كما أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية في المقر الرئيس بالحوية وجميع الفروع التابعة لها، وستكون الدراسة عن بعد عبر منظومة “البلاك بورد”.

وأوضحتا أن التعليق جاء بناء على الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة, وعلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والجهات المعنية, وذلك حفاظاً على سلامة جميع الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والمدارس ومكاتب التعليم.

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تحذيرات الدفاع المدني

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم (الأحد) حتى يوم الجمعة المقبل، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبينت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والطائف والجموم والكامل وبحرة وخليص والليث والقنفذة والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والمويه ورنية، وأجزاء من المدينة المنورة تشمل المدينة المنورة وبدر وينبع والمهد ووادي الفرع وخيبر والعلا والحناكية، وأجزاء من منطقة الرياض تشمل المجمعة والزلفي والغاط وشقراء ورماح والدوادمي وعفيف، وأجزاء من مناطق الباحة والقصيم و الشرقية والحدود الشمالية والجوف وحائل و تبوك