«المراعي» تعلن رفع أسعار منتجات الألبان وتكشف السبب.. ومغردون يردون

تواصل- فريق التحرير:

رفعت شركة المراعي لمنتجات الألبان أسعار بعض المنتجات بداية من أمس 1 يناير الجاري، وهو ما أثار الجدل بين البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه تفاعل حساب خدمة العملاء الخاص بالشركة مع استفسار أحد عملائها، والذي تسائل عن حقيقة زيادة أسعار منتجات الشركة، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ورد “خدمة العملاء”، مؤكدًا رفع أسعار بعض المنتجات بداية من أمس 1 يناير، مشيرًا إلى الأسباب التي دفعت الشركة إلى رفع الأسعار.

وقال “خدمة العملاء” :” شهدت تكاليف مدخلات الإنتاج و أسعار الأعلاف و تكاليف الشحن زيادة هائلة خلال الفترة الماضية، وهو ما جعل تعديل أسعار عدد قليل من منتجات الألبان أمرا لابد منه لتغطي جزءاً من تكاليف هذه الارتفاعات”.

هل صحيح انكم ترفعون الاسعار غدا — rahal^€ (@alatawy71680347) December 31, 2022

ونرصد بعض آراء العملاء – كما جاءت- كالتالي:

– “المراعي من أفضل المنتجات مقارنة بنظيراتها ، منتج يستحق الثقة حتى لو رفعت أسعارها ليس من المعقول ان ترفعه لتضر المواطن أو المستهلك ، فهي تعاني كما تعاني ايها المستهلك ، نعوذ بالله من الغلاء”.

– ” المراعي دائما هي اللي ترفع الأسعار من بين شركات الألبان الأخرى”.

– ” مقاطعة جماعية صادقة تؤدي الى الخفض أقل من السعر السابق أو الإفلاس يختارون اللي يبون خفض او انهيار بس كونوا صادقين واستمروا”.

– ” اللي يقولون مقاطعه مع وافر الاحترام هو فيه شي ما تضاعف سعره اضعاف خلال السنوات القليلة الماضية يعني نقاطع كل المواد الغذائية؟”.