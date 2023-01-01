مواقيت الصلاة بجميع المناطق ليوم الإثنين.. أهالي هذه المدينة أول من يصلون الفجر
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الاثنين 9 جمادى الآخرة 1444 هجرية، الموافق 2 يناير 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:04 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:20 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 9 جمادى الآخرة 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:38
المدينة – 5:43
الرياض – 5:15
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:25
المدينة – 12:26
الرياض – 11:58
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:30
المدينة – 3:26
الرياض – 2:57
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:51
المدينة – 5:46
الرياض – 5:17
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:21
المدينة – 7:16
الرياض – 6:47