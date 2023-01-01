الأحد، ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
مواقيت الصلاة بجميع المناطق ليوم الإثنين.. أهالي هذه المدينة أول من يصلون الفجر
غرفة الرياض تعلن عن وظائف في العديد من التخصصات
حتى نهاية الأسبوع.. تأجيل بداية اليوم الدراسي في جميع مدارس «الحدود الشمالية»
مدينة أوروبية تخالف كل التوقعات.. تغير مناخي لم يحدث منذ 40 عاما
«المراعي» تعلن رفع أسعار منتجات الألبان وتكشف السبب.. ومغردون يردون
بعد غرق السيارات.. الأرصاد يعلن أعلى كمية أمطار سجلتها جدة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مواقيت الصلاة بجميع المناطق ليوم الإثنين.. أهالي هذه المدينة أول من يصلون الفجر

مواقيت الصلاة بجميع المناطق ليوم الإثنين.. أهالي هذه المدينة أول من يصلون الفجر

مواقيت الصلاة بجميع المناطق ليوم الإثنين.. أهالي هذه المدينة أول من يصلون الفجر
٠١:٤٩:٠١ ص، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الاثنين 9 جمادى الآخرة 1444 هجرية، الموافق 2 يناير 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:04 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:20 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 9 جمادى الآخرة 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:38

المدينة – 5:43

الرياض – 5:15

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:25

المدينة – 12:26

الرياض – 11:58

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:30

المدينة – 3:26

الرياض – 2:57

○ موعد أذان المغرب

مكة – 5:51

المدينة – 5:46

الرياض – 5:17

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:21

المدينة – 7:16

الرياض – 6:47

الكلمات الدلالية:
الأذان الصلاة مواقيت الصلاة بجميع المناطق

مواد ذات صلة

المزيد
16489 مستفيد ومستفيدة من خدمات جمعية الإحسان الطبية خلال الربع الأول للعام الحالي

16489 مستفيد ومستفيدة من خدمات جمعية الإحسان الطبية خلال الربع الأول للعام الحالي

١٠:٢٠ م، الأربعاء، ٢٠ أبريل ٢٠٢٢
«الخارجية»: رسوم التأشيرات الجديدة تشمل جميع الوافدين للمملكة

«الخارجية»: رسوم التأشيرات الجديدة تشمل جميع الوافدين للمملكة

١٠:٤٢ م، الثلاثاء، ٠٩ أغسطس ٢٠١٦
«هدف» يعلن عن 2100 وظيفة تدريبية بمكافأة 3,000 ريال

«هدف» يعلن عن 2100 وظيفة تدريبية بمكافأة 3,000 ريال

١١:٢١ م، الثلاثاء، ١٥ مارس ٢٠٢٢
أوكرانيا: ارتفاع قتلى الروس إلى 37 ألفا و400 جندي منذ بداية الحرب

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الروس إلى 37 ألفا و400 جندي منذ بداية الحرب

١٢:٢٦ ص، الثلاثاء، ١٢ يوليو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *