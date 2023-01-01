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خبراء يحذرون من تطبيق لتنظيم المهام يحمل برامج ضارة

خبراء يحذرون من تطبيق لتنظيم المهام يحمل برامج ضارة

خبراء يحذرون من تطبيق لتنظيم المهام يحمل برامج ضارة
٠١:٥٢:١٤ ص، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أطلق خبراء في مجال الإنترنت تحذيرا  لجميع مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد تحديدا، بضرورة حذف تطبيق شائع لإدارة المهام.

الاستيلاء على المعلومات المصرفية

وقال الخبراء إن التطبيق المسمى “Todo: Day Manager” يسهل للبرامج الضارة الاستيلاء على المعلومات المصرفية للمستخدمين، بعد أن يقوم بتحميل برنامج ضار بالمصارف يدعى “زينومورف”، بل وحتى الوصول إلى الرسائل القصيرة “SMS” الخاصة بهم، وفقا لشبكة “فوكس نيوز” الأميركية.

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تطبيق وهمي لـ”جوجل”

واكتشف الخبراء الأمنيون في شركة “Zscaler ThreatLabz” أنه بمجرد تثبيت التطبيق على الهاتف، يتم تنزيل البرامج الضارة كتطبيق خدمة “جوجل” وهمي من خدمة استضافة الإنترنت “GitHub”، حسب “العربية”.

ويبدأ البرنامج بشكل خفي، حسب الخبراء، من خلال مطالبة المستخدمين بتمكين إذن الوصول، وبمجرد منح هذا الإذن، سيضيف نفسه كمسؤول للجهاز ولن يسمح للمستخدمين بتعطيله.

وأوضح الخبراء أنه إذا كان التطبيق مثبتا في الهاتف ولكن لم يتم منح إذن الوصول إلى البرامج الضارة، فيجب أن يكون المستخدم قادرا على حذف التطبيق دون أي مشاكل.

أما إذا تم منح التطبيق حق الوصول، فقد يضطر المستخدم إلى نسخ ملفاته احتياطيا، وإعادة ضبط إعدادات المصنع لهاتفه من أجل التخلص من التطبيق.

الكلمات الدلالية:
أخبار التكنولوجيا تحذير أمني تطبيق Todo: Day Manager تطبيق ضار لتنظيم المهام هواتف أندرويد

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