مدينة أوروبية تخالف كل التوقعات.. تغير مناخي لم يحدث منذ 40 عاما

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كشف مركز “فوبوس” الروسي للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة في العاصمة موسكو وتحديداً في 1 يناير أول أيام العام الجديد 2023، حطمت الرقم القياسي المسجل سنة 1973، بارتفاع الحرارة 4.5 درجة فوق الصفر.

وتفصيلا، أشار المركز إلى أن الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله عام 1973، وصلت درجات الحرارة حينها إلى 4.2 درجة.

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ووفقا لمركز “فوبوس” الروسي للأرصاد الجوية: “اليوم تبلغ درجة الحرارة 4.5 درجة مئوية في موسكو وهو معدل لم يتم تسجيله منذ عام 1973م”.

ومن المعروف أن درجات الحرارة تسجل في أقصى الشمال الروسي أدنى درجات حرارة في العالم.

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