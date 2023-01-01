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ثغرة في نظام تشغيل الآيفون «IOS 16».. هذا ما تفعله بالهواتف!

ثغرة في نظام تشغيل الآيفون «IOS 16».. هذا ما تفعله بالهواتف!

ثغرة في نظام تشغيل الآيفون «IOS 16».. هذا ما تفعله بالهواتف!
١٢:٢٧:٢٤ ص، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشر خبير تقنية صيني تفاصيل ثغرة في نظام تشغيل هواتف آيفون IOS 16 والتي تمكن المستخدم من تغيير الخط على هواتفهم.

ووفقا للمطور الصيني، لا تتطلب الأداة أي نوع من كسر الحماية (Jailbreak)، ولكنها تتطلب أن يكون الهاتف يعمل بالإصدار 16.1.2 وما قبله من نظام آي أو إس، لأنها تعتمد على الثغرة في نواة النظام التي يجري تتبعها تحت المُعرِّف CVE-2022-46689، وأُصلحت في نظام آي أو إس 16.2.

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وفي حالة كان المستخدم قد حدّث هاتف آيفون الخاص به إلى نظام آي أو إس 16.2، وهو ما يُنصح به لأسباب أمنية، فلن يتمكن من تغيير الخط. ثم إن تغيير الخط سيُلغى بعد إعادة تشغيل الجهاز، ولن تتغير التطبيقات التي تستخدم خط سان فرانسيسكو الافتراضي.

وأشار المطور الصيني، أن الأداة تقدم عددًا من الخطوط المثبتة سابقًا، مثل: خط (Comic Sans MS) الشهير، وخط (Segoe UI) الذي يُعد الخط الافتراضي لمنتجات مايكروسوفت، وخط (Choco Cooky) التابع لشركة سامسونج. ويمكن تثبيت الخطوط المخصصة طالما أنها متوافقة مع نظام آي أو إس، وفقا لـ”العربية”.

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