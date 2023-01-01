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«الأرصاد»: استمرار الأمطار في الجوف وتبوك
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«الأرصاد»: استمرار الأمطار في الجوف وتبوك

«الأرصاد»: استمرار الأمطار في الجوف وتبوك

«الأرصاد»: استمرار الأمطار في الجوف وتبوك
١٢:٥٣:١٧ ص، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نبه المركز الوطني للأرصاد، باستمرار حالة هطول أمطار رعدية، بمنطقة الجوف، وتشمل دومة الجدل وسكاكا، حتي صباح الساعة 11 صباحا، اليوم الإثنين، وتصاحبها تأثيرات بنشاط في الرياح، وتدن في مدى الرؤية.

تساقط البرد وسيول على منطقة تبوك

وأفاد “الأرصاد” أيضا باستمرار حالة الطقس بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، بمنطقة تبوك، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية، وتستمر أيضا حتى الساعة 11 صباحا.

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«تحذير متقدم».. «الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار غزيرة على محافظات مكة المكرمة

أمطار على محافظة تيماء

هطلت – اليوم – أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة تيماء بمنطقة تبوك، شملت مراكز مديسيس، وأبيط، والعسافية، صاحبها زخات من البرد، كما هطلت أمطار على مركز شقري وضواحيه. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

حتى الثالثة عصر اليوم

ورفع المركز الوطني للأرصاد، الإنذار في محافظتي جدة ورابغ إلى ” تحذير، وتنبيه متقدم” على محافظات منطقة مكة المكرمة، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مشيرًا إلى أن الإنذار يستمر إلى الساعة الثالثة من عصر اليوم الاثنين.

التنبيه المتقدم

وأضاف المركز أن التنبيه المتقدم يشمل: العاصمة المقدسة، جدة، الخرمة، المويه، تربة، رنية، أضم، ميسان، الطائف، الكامل، رابغ، خليص، عسفان، الجموم، بحرة، الليث، الشعيبة ، لافتًا إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار الحالة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مع ارتفاع الأمواج، وتساقط البرد، وجريان السيول، وشبه انعدام في الرؤية.

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