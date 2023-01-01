بعد غرق السيارات.. الأرصاد يعلن أعلى كمية أمطار سجلتها جدة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أن أعلى كمية أمطار سجلتها محافظة جدة حتى الساعة الـ 9 من مساء الأحد، بلغت 83 ملم على محيط منطقة ميناء جدة الإسلامي.

وأكد الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين بن محمد القحطاني استمرار الحالة المطرية على منطقة مكة المكرمة وسواحلها حتى اليوم الاثنين، وأن المركز سيعمل على تحديث بيانات الحالة ويصدر التقارير اللازمة حيالها.

وجاء ترتيب الأماكن كالتالي:

– مطار الملك عبد العزيز 4.8 ملم

– مدينة الملك عبد الله الرياضية 1.6 ملم

– المبنى الرئيسي (حي الورود) 51.8 ملم

– بلدية أبحر (حي البساتين ) 1.0 ملم

– بلدية المطار ( حي الربوة) 4.2 ملم

– بلدية جنوب جدة 14.4 ملم

– الجامعة 44.6 ملم

– بني مالك 57.0 ملم

– ميناء جدة الإسلامي 83.4 ملم

– حي الروضة 10.8 ملم

– ذهبان 0.4 ملم

– الخمرة 0.6 ملم

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ باستخدام البث الخلوي على محافظة جدة للتحذير من أمطار غزيرة.

ودعت “الدفاع المدني” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الجميع لأخذ الحيطة والحذر والبقاء في مكان آمن.

ودوت صفارات الإنذار المبكر في محافظة جدة، لتدعو إلى أخذ الحيطة والحذر، لبعض سكان الأحياء في جدة، كما وجهت الرسائل كصفارات إنذار مصحوبة برسالة تحذير عبر الهواتف الخلوية.

من جهته، دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة إلى تجنُّب الأنفاق الأربعة الآتية لإغلاقها بسبب ارتفاع منسوب المياه:

1- طريق الملك عبدالله مع طريق المدينة.

2- طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد‏.

3- نفق الأمير ماجد مع فلسطين باتجاه الشمال .

4- نفق الجامعة بالاتجاهين.

«تحذير متقدم».. «الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار غزيرة على محافظات مكة المكرمة